«Мамочка вернулась из Турции»: Кончаловский показал на фотографии совсем юную Аринбасарову

Известный режиссер, надо признать, нередко публикует снимки своей звездной родительницы.

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram разместил снимок своей матери – известной советской актрисы Натальи Аринбасаровой. На кадре она еще совсем юная девушка в момент расцвета своей кинематографической и творческой карьеры.

«Мамочка вернулась из Турции. Там она сказала Эрдогану: «Эрдоган — ты таракан!» Тонкий юмор, правда?» Егор Кончаловский

«О, боги. Зачем вы так пошутили? Сейчас на вас посыплется критика», «Она, скорее всего, так, конечно, не говорила, а просто подумала. Это, согласитесь, разные вещи», «Вы что себе позволяете? Вам до Эрдогана еще расти и расти», «Глупый пост. Эрдоган уважаемый человек в своей стране», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что матери Егора Кончаловского Наталье Аринбасаровой в сентябре этого года исполнится 75 лет. В СССР она считалась одной из самых красивых актрис. Сына Егора звезда родила от известного режиссера Андрея Кончаловского.

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