По следам «Фабрики звезд»: где и за какие гонорары поет Никита Малинин

Почему старший сын Александра Малинина так и не стал суперзвездой?

Победа в «Фабрике звезд — 3» не принесла Никите Малинину широкой славы певца. Блеснув с хитами «Котенок» и Flash in the night. Наследник звездной фамилии, которому скоро исполнится 40 лет, сошел с музыкального Олимпа, однако выступления не оставил. Артист все еще исполняет свои песни, но не на радио и ТВ, а на провинциальных днях городов и иногда на корпоративах. А еще ведет диджейские сеты в ночных клубах.

Самые прибыльные выступления Малинина-младшего оцениваются в сумму около пяти тысяч евро. Для сравнения, гонорары его отца в восемь раз больше. Почему же Никита при таком родителе не закрепился поближе к вершине шоу-бизнеса? Как пишет «Комсомольская правда», возможная причина в том, что именно звездное родство помешало молодому певцу.

На сегодняшний день сладкоголосый блондин почти не изменился внешне: та же прическа с фирменным хохолком, подростковые толстовки и романтичный взгляд. Своих детей Никита пока не завел, а вот жену Наташу уже много лет прячет от публики. Видимо, не хочет, чтобы сего семью обсуждали в прессе по примеру звездного отца.

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