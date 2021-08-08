Безупречный живот: Юлия Ковальчук в лифе-бандо и трусиках на завязках сразила поклонников фигурой

Юлия Ковальчук раньше выступала в группе «Блестящие», а теперь строит сольную карьеру. Она уже почти восемь лет счастлива в браке с Алексеем Чумаковым. Но лишь в 2017 году супруги стали родителями. У них подрастает дочка Амелия, которую они скрывают от публики. Почти каждое лето пара уезжает в Испанию, где у них есть дом. На этот раз они снова решили провести время на побережье.

38-летняя Ковальчук не боится оголяться. В обычной жизни она часто носит платья и комбинезоне. Певица не скрывает, что следит за фигурой. 7 августа она решила похвастаться своей формой. Жена Чумакова опубликовала пляжное фото. Артистка предстала в купальнике цвета Барби. Лиф-бандо и трусики на завязках подчеркнули достоинства ее фигуры. Она продемонстрировала рельефный пресс.

«Моя голова заполнена морским ветром, так что дельных подписей над фото не получится», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Юлия. Многие адресовали ей комплименты. «Вы очень молодо выглядите», «Супер, фигурка», «Приятно видеть кадры без фотошопа», «Сама женственность, мягкость. Что надо», «Как вам идет розовый цвет!», «Море это всегда классно. Пока есть возможность — наслаждайтесь этим прекрасным», «Юля, выглядите очень классно. Молодая, красивая, свежая и с улыбкой», — прокомментировали пост подписчики.