Рельефный пресс и ножки: 46-летняя Навка в леопардовом купальнике показала точеную фигуру

Татьяна Навка давно завершила спортивную карьеру, но продолжает выступать на льду в рамках телевизионных шоу, а также своих представлений. Она счастлива в браке с Дмитрием Песковым и воспитывает дочку Надежду, которая пошла по ее стопам и занимается фигурным катанием. А также у нее есть старшая дочка Саша Жулина. Этим летом звезда вместе с наследницами приехала отдыхать в Грецию.

Для отпуска Навка выбрала Санторини. Она уже хвасталась женственными нарядами. Даже на отдыхе фигуристка устраивает себе тренировки. А вот вечерами она ужинает в ресторане. На днях фигуристка в льняном платье станцевала прямо на улице. Теперь Татьяна поделилась редким пляжным фото. Она запечатлелась в леопардовом купальнике и халате в таком же стиле. Шляпка и сланцы дополняли ее курортный лук.

Навка продемонстрировала рельефный пресс и стройные ноги. Фигура 46-летней спортсменки восхитила ее поклонников. Многие написали ей комплименты. «Шикарная, милая, обольстительная», «Очень красивая фигура», «Спортсменка, все красивое, точеное», «Любоваться и только», «Статуэточка», «Какой у вас красивый комплект», «Дикая кошечка», «Ноги прям идеал», «Космос», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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