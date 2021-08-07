«Купальник из ниток?»: невестка Орбакайте в бикини игриво обнажила точеные формы на Кипре

У Аллы Пугачевой большая семья. Она не скрывает, что любит и годится своим старшим внуком Никитой Пресняковым. Он сын Кристины Орбакайте, но уже давно живет самостоятельно и завел свою семью. Рядом с ним находится его жена Алена Краснова. В свое время она была его соседкой по даче. Но недавно пара отметила четвертую годовщину со дня свадьбы. А теперь они уехали отдыхать.

Влюбленные зачастую проводят раздельно, чтобы подогреть чувства друг друга. Однако на этот раз Никита составил компанию жене. Они вместе с друзьями поселились в престижном районе. В первый же день Алена искупалась в море, показав фигуру в купальнике. А теперь она запечатлелась на лежаке у бассейна в лифе с длинными тесемками и бикини-шторке. Невестка Орбакайте игриво блеснул точеными формами.

Поклонники были восхищены тем, как она выглядит. Жена Никиты получила множество комплиментов. Однако некоторые увидели изъяны в ее фигуре. «Аленушка, вот ты красавица», «Из милой девчушки превращение в роскошную женщину», «Изгибы бесподобные», «Купальник из ниток?», «Сочный афедрон», «Почему бедра во всей красе тут?», «Что-то отсвечивает, или следы от загара», «Ребрится тело», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: