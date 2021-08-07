«Спасибо, что в трусиках»: Волочкова в намокшем платье «дала жару» на греческом пляже

Балерина не постеснялась предстать почти «в чем мать родила». Поклонники признались, что кадры вызвали у них чувство стыда.

Анастасия Волочкова раньше выступала в Большом театре. Она дружит с Николаем Цискаридзе и часто веселится в компании Никиты Джигурды. Артистка не скрывает, что любит жить в роскоши. Она давно живет с особняке на Рублевке и отдыхает на элитных курортах. Однако танцовщице не везет в любви. Она раньше встречалась с олигархом Сулейманом Керимовым, а потом родила дочку от бизнесмена Игоря Вдовина.

Последним избранником был мужчина по имени Олег. Больше года они они были вместе и готовились к свадьбе, но недавно Волочкова объявила, что рассталась с ним. Она не стала унывать. Более того, балерина улетела отдыхать в Грецию. Уже две недели она купается и загорает на курорте. С собой Анастасия взяла множество купальников, в которых позирует то в бассейне, то в море.

А 7 августа балерина нашла способ, как взбудоражить поклонников. Она искупалась в море в платье. Артистка запечатлелась в мокром наряде, показав фигуру во всей красе. Волочкова не стала прикрывать, блеснув грудью.

«Поплавала в море в платье, но выйти сухой из воды не получилось», — написала звезда.

Поклонники были ошеломлены увиденным. Многие подвергли ее критике за столь откровенные кадры. «Ну, пошла жара», «Купальники закончились», «Спасибо, что в трусиках», «Кошмар, что то мне аж стыдно стало за нее», «Анастасия, у меня нет слов», «Вишенки показала всему пляжу», «Боги, что творится», «Стыд и срам», — прокомментировали кадры подписчики.

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