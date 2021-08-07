«Слышу от человека, который сам срывается»: Дана Борисова ответила на критику Стаса Пьехи

Телеведущая не понимает, за что певец так обозлился на нее.

Спустя два дня после выхода YouTube-шоу «Алена, блин!», в котором Стас Пьеха высказал мнение, что телеведущая Дана Борисова не до конца поборола свою зависимость, звезда «Армейского магазина» ответила на рассуждения певца.

По словам Даны, подобные нападки со стороны артиста бывали и раньше. А эта новая критика очень расстроила ее.

«Отчего же он так зол на меня, что снова и снова обвиняет употреблении? Ведь мы пересекались всего раз в жизни. Да и простите за честность, Христа ради, это я слышу от человека, который сам срывается раз в четыре месяца, и прокапывается после этого в собственной клинике? Однако, уважаю и совершенно безобидно отношусь к Стасу», — пишет Борисова.

Ведущая отметила, что Пьеха не может делать медицинские заключения о наркостатусе других людей, поскольку является певцом, а не врачом, и, к тому же, он не видел ее анализов.

Дана также ответила на ироничное замечание Стаса о том, что она «закончила реабилитацию на «отлично».

«Я имею полное право называться выпускницей клиники на Самуи, так как семь месяцев выздоравливала без препаратов и да — писала аналитические работы, работала над собой на группах, а по окончании семи месяцев писала работу и защищала ее, как диссертацию», — заявила Борисова в Instagram.

Звезда ТВ хотела отметить Стаса Пьеху в своем посте, но выяснила, что заблокирована у него.

Напомним, в 2017 году коллеги отправили телеведущую в Тайланд лечиться от алкогольной и наркотической зависимости. Вернувшись из реабилитационного центра Дана стала появляться во многих телешоу, как эксперт в проблеме, с которой боролась сама.

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