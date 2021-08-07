«Стройная фигура»: 46-летняя Татьяна Навка в мини-шортах показала изящные ноги на отдыхе

Татьяна Навка не скрывает, что привыкла много работать. Она создает ледовые представления, в которых участвуют олимпийские чемпионы, а также порой и ее младшая дочка Надежда. Девочка пошла по стопам мамы и занимается фигурным катанием. Отрадой спортсменки являются путешествия. Она уже побывала в разных уголках России. Теперь фигуристка устроила себе отпуск в Греции.

больше по теме В стиле этно: Татьяна Навка в льняном платье свободного кроя устроила танцы на Санторини Знаменитая фигуристка проводит отпуск в Греции вместе с семьей.

Вместе с семьей Навка проводит время на Санторини. Она днем гуляет и уже успела устроить восхождение в горы. А вечерами спортсменка наслаждается местными красотами со старшей дочкой Сашей Жулиной. На днях она даже станцевала прямо на улице. Теперь Татьяна запечатлелась во время пробежки. Она подчеркнула стройную фигуру мини-шортами и майкой. Шляпа дополняла ее лук.

«Спорт это жизнь! Да и вообще — хорошее настроение, стройная фигура, заряд энергии и хороший аппетит. Народная мудрость глупости не посоветует!» — написала звезда.

Поклонники отметили, что у 46-летней фигуристки красивая фигура. Многие одарили ее комплиментами. «Умница, красавица! Так держать!», «Ой, как мне нравится ваш look», «Вам очень-очень идет», «Роскошная, ноги просто идеальные», «Шорты прямо подчеркнули ваши ножки», «Какая прелесть! Молодец! Так держать!», «Тропикана-женщина», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: