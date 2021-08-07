«Сыграла главную роль в первом мюзикле»: Долина показала, как выглядела в конце восьмидесятых годов

На кадре яркой исполнительнице чуть больше тридцати лет.

Певица Лариса Долина в Instagram разместила снимок, который был сделан в конце восьмидесятых годов. На фотографии ей чуть больше тридцати лет.

«Конец 80-х. Сыграла главную роль в первом отечественном мюзикле «Джордано». На этом фото я в роли возлюбленной Джордано — Морганы. Мюзикл поставил отец Егора Дружинина (режиссер мюзикла «Мата Хари. Любовь и шпионаж») Владислав Дружинин. Джордано блистательно сыграл Валерий Леонтьев. Мой многолетний друг, человек особенный, которого я очень люблю». Лариса Долина

Как отметила Лариса Долина, тогда они с блеском отыграли десять премьерных спектаклей в Москве. Должны были переехать в Ленинград, но звезда сломала палец на ноге и постановки пришлось отменять. Любопытно, что отдуваться за подругу пришлось именно Леонтьеву. Он отработал в городе на Неве десять сольных концертов.

Напомним, что Ларисе Долиной в этом году исполнится 66 лет. Она одна из самых ярких звезд в мире российского шоу-бизнеса. Певица обладает потрясающим вокалом.

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