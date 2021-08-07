«Моя булочка любимая!»: маленькая дочь Сергея Лазарева красиво исполнила хит отца «Шепотом»

Аня в первый раз в жизни побывала на концерте звездного родителя.

Музыкант Сергей Лазарев в Instagram разместил забавную запись, на которой его двухлетняя дочь Аня исполняет хит отца «Шепотом». Девочка впервые в жизни побывала на концерте родителя и, судя по всему, осталась под неизгладимым впечатлением.

«Спрашивали шо патом шо патом будет? Когда первый раз сходила на концерт папы, приехала и теперь не остановить. Моя булочка любимая!» Сергей Лазарев

«Копия папа. Милаха какая!» «Какая она у вас умничка. Было бы больше таких, как вы. Мир был бы лучше», «Маленькая красавица. Сразу видно, что растет будущая звезда», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Сергей Лазарев впервые сообщил о рождении у него дочери в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Это случилось чуть меньше двух лет назад. Причем на тот период девочке был уже годик. Также у Сергея Лазарева есть сын Никита. Он появился на свет в 2014 году. Детей известному исполнителю родила суррогатная мама.

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