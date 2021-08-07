«Красавец! Мне не важно, что он поет!»: Хмельницкая восхитилась поступком Моргенштерна

Актриса Алена Хмельницкая известна не только своими ролями в кино и сериалах, но и благотворительными акциями, которые регулярно поддерживает. 50-летнюю артистку заботит судьба тяжелобольных малышей, и она часто помогает со сбором средств для крошек. А 7 августа она выразила восхищение еще одной звездой, занимающейся помощью деткам — 23-летнему рэперу Моргенштерну.

На днях эпатажный музыкант начал сбор денег для маленького мальчика с СМА второго типа. Но актрису восхитило то, что молодой музыкант не просто перевел средства и пожелал ребенку здоровья, а лично приехал к малышу в Краснодарский край, чтобы поиграть с ним. Алена назвала это крутым мужским поступком.

«Вы скажете: «А что в этом такого?» Да? Тогда где все остальные наши «звезды»? Выкроить время и приехать к ребенку, которому нужна помощь — это самый настоящий поступок! Браво! — пишет Хмельницкая в Instagram. — Хочется, чтобы у Алишера получилось довести этот сбор до конца. Красавец! Человек! Мужик! Уважение! И это тот случай, когда мне не важно, что он поет!»

Напомним, рэпера Моргенштерна часто критикуют за мат и пошлости в песнях. В Сети можно встретить немало комментариев о том, что эпатажная звезда «развращает молодое поколение».

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