«Как животное себя ощущал»: Пьеха вспомнил период, когда встречался с несколькими девушками

В новом интервью Стаса Пьеху спросили, нашел ли он новые отношения после расставания с женой Наталией. 40-летний певец ответил, что он всегда находился в каких-то отношениях и никогда не оставался без женщины. У него даже бывали «периоды безумия», когда артист крутил сразу несколько романов: мог иметь две-три девушки в Москве и еще в других городах.

«Я сходил с ума, потому что, во-первых, я забывал что и кому сказал, и мне было тяжело врать, жутко совершенно. Я чувствовал все время стыд, вину… Как животное какое-то себя ощущал, но при этом это давало мне столько адреналина и возбуждения. Меня возбуждало это чувство стыда, вины и так далее», — поделился Пьеха в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Артист сравнил эти множественные отношения со злоупотреблением веществами, только вместо наркотиков — человеческие эмоции.

Стас отметил, что его многочисленные девушки не знали о существовании друг друга. Мужчине приходилось много обманывать, а мастерски врать он научился еще в юности, когда начал принимать наркотики. При этом артисту казалось, что он любит каждую из этих подруг и действует по велению большого чувства.

По словам Пьехи, эти безумные похождения закончились еще около десяти лет назад, и сегодня он не позволяет себе такой образ жизни. А что касается тех девушек, певец уверен, что сейчас они гораздо счастливее, чем были в отношениях с ним. Он добавил, что даже в нынешнем романе не хочет никому принадлежать, кроме себя самого, и девушку так же не привязывает к себе. В конце интервью Стас признался, что он вообще против того, чтобы строить отношения по какому-то шаблону. Певец уверен, что каждый должен любить так, как хочет.

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