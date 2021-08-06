«Важно ценить настоящее»: Анастасия Волочкова в бикини у моря поразмышляла о Боге и Вселенной

Балерина Анастасия Волочкова, которая находится на отдыхе в Греции, в Instagram представила серию своих очередных фотографий. На снимках звезда запечатлена в бикини. С утра пораньше она отправилась насладиться греческим рассветом.

«Сегодня я рано проснулась и, как всегда, пошла к морю. Оно такое чистое и гладкое. Когда я смотрю вдаль, я всегда помню, что глядя в будущее, крайне важно ценить настоящее и благодарить Бога и Вселенную за каждый настоящий момент. Я этим занимаюсь постоянно. И к счастью, мне есть за что благодарить!» Анастасия Волочкова

«Анастасия, вы шикарная женщина с красивой грудью», «Если посмотреть вдаль в хорошую погоду, то можно увидеть гору Олимп», «Настя, не стоит размышлять о Боге в бикини. Не то место вы выбрали», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анастасия Волочкова регулярно подвергается критике со стороны своих подписчиков. При этом сама она пропускает весь негатив в свой адрес мимо ушей.

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