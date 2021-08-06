Приятная встреча: дочери Эммануила Виторгана познакомились со своей старшей сестрой в Юрмале

Как отметил актер, до этого они не виделись два года из-за пандемии.

Актер Эммануил Виторган в Instagram разместил милое видео. На кадрах можно увидеть трех сестер — Авиталь, Этель и Клару. Как отметил Виторган, его младшие дочери встретились с племянницей Ирины Млодик. На кадрах они вместе катаются на шарике. Встреча случилась в латвийской Юрмале, где семейство находится на отдыхе.

«Три сестры. Авиталь, Этель и Клара. Два года не виделись со старшей сестрой, племянницей Ириши». Эммануил Виторган

«Дети — наше все. Счастье, радость и хорошее настроение», «Как же здорово, что вы встречаетесь с родными», «Какие все счастливые на этих кадрах», «Хорошо, что ваши дочери уже с ранних лет знают о своей старшей сестренке. Когда они подрастут, то, хочется верить, будут с ней поддерживать отношения», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Эммануила Виторгана, которому в этом году исполнится 82 года, и Ирины Млодик две общих дочери. Этель в этом году исполнилось уже три годика. Ее младшей сестренке Кларе в конце августа этого года будет два года.

Смотрите также: