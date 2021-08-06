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Покоритель вершин: Кейт Миддлтон гордится спортивными успехами своего отца

Майкл Миддлтон смог покорить самую высокую точку Альп.

Покоритель вершин: Кейт Миддлтон гордится спортивными успехами своего отца
Кейт Миддлтон с отцом. Фото: Global Look Press

Родители Кейт Миддлтон связаны с авиацией. Мама Кэрол работала стюардессой, а отец Майкл был авиадиспетчером. Сейчас у них есть свой бизнес, а свободное время пара посвящает прогулкам. Несколько лет назад Майкл увлекся покорением гор и даже взошел на Монблан — самую высокую вершину Альп. Кейт невероятно гордится такими спортивными успехами своего отца. Позже он повторил свой успех, только уже в компании жены и дочери Пиппы.

Родители Кейт Миддлтон - Кэрол и Майкл
Родители Кейт Миддлтон — Кэрол и Майкл. Фото: Global Look Press

«Мои родители заразили меня покорением вершин. Я благодарна своей физической форме, которая позволила мне без труда подняться на вершину», — цитирует Пиппу Express.

Напомним, что Пиппа — младшая сестра герцогини Кембриджской. Также у них есть младший брат Джеймс, который занимается бизнесом.

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