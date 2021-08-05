«Ой, красивенько»: Пегова в платье свободного кроя с принтом «мильфлер» покрасовалась у реки

Ирина Пегова знакома публике, так как снялась в десятках кинокартин. Ее можно увидеть в фильмах «Зоя», «Экипаж», а год назад она снялась с Сергеем Буруновым в комедии «Родные». Обычно актриса много работает, а также принимается участие в разных шоу. Она побеждала в «Танцах со звездами» и проявила себя в «Ледниковом периоде». Теперь артистка устроила себе длительный отпуск.

Недавно Пегова отдохнула в Турции. Она съездила на курорт с дочкой Татьяной. Они смогли насладиться жаркой погодой. Однако актриса любит родные просторы. После возвращения в Россию она продолжила отдыхать уже на природе у речки. После купания Ирина запечатлела себя в платье сиреневого цвета с принтом мильфлер. Наряд свободного кроя тормошил ветер. На склоне звезду ждала дочка.

«Так красиво стоите! Ой, красивенько», — восхищалась артистка.

А поклонники одарили саму Пегову комплиментами. Она заметно похудела за минувшие месяцы. «Ириша, вы чудо», «Вы такое солнце», «В гостях хорошо, а дома лучше, класс», «До чего хороша», «Красавица! С красивыми глазами и очаровательной улыбкой», «Такая вы стройная», «Где взять такие платья! Воздушная», «Какие ямочки на щеках!», «Ну прелесть», — прокомментировали пост подписчики.

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