Романтика на Кипре: невестка Орбакайте в мини-бикини блеснула фигурой в море перед внуком Пугачевой

В этом году старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков отметил юбилей. Молодому музыканту исполнилось 30 лет. К слову, он уже давно женат. Сердце рыжеволосого парня покорила Алена Краснова, которая одно время была его соседкой по даче. Недавно пара отметила четвертую годовщину со дня свадьбы. Они устроили себе романтический вечер за городом. А теперь супруги уехали в долгожданный отпуск.

На этот раз влюбленные вместе с друзьями оказались на Кипре. Целый день невестка Орбакайте провела на пляже. Так как она работает моделью, то обладает подтянутой фигурой. Жена Преснякова поделилась кадрами, на которых позирует на лежаке в черном купальнике с модными трусиками-шторками. На ее теле блестели капли воды. Краснова принимала соблазнительные позы

А потом Пресняков отправился купаться. Жена блеснула перед ним фигурой во всей красе. Она показала тонкую талию и поиграла бедрами в лучах солнца. Алена продемонстрировала округлые формы, восхитив поклонников.

«Трусики, как шторки», «Фигура богини», «Ничего прекраснее не видела», «Идеальная пара», «Какие вы красивые», «Алена, твои формы выглядят на миллион», «Ох, какой вид, какие бедра», «Повезло Никите», «Круто, когда можно так отдохнуть», «Вы ангел», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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