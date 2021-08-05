«Стильная Маша»: Кудрявцева в двухцветном купальнике поплескалась с подросшей дочкой в море

Лера Кудрявцева работает на телевидении больше 20 лет. Она вела музыкальные передачи, а теперь является ведущей шоу с участием звезд. В этом году блондинка отметила свое 50-летие, но многие поклонники с трудом поверили в эту цифру. Она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Несколько лет назад Лера снова стала мамой, подарив молодому мужу Игорю Макарову дочку Марию.

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К слову, телеведущая успела стать бабушкой. Ее сын Жан от первого брака растит малыша по имени Лев. зачастую они отдыхают все вместе. Но недавно Кудрявцева приехала в Турцию с мужем, дочкой и мамой. На днях она поделилась честным фото в купальнике. Она намекнула, что поправилась, но поклонники в это не поверили. Макаров также успел запечатлеть жену с тещей у бассейна, когда они общались. Блондинка отметилась в алом купальнике в горох.

А вот вечер 5 августа Лера решила искупаться в море с дочкой. Ранее она признавалась, что девочка боится заходить в морскую воду. телеведущая в двухцветном купальнике держала на руках малышку, облаченную в желтое монокини и надувные нарукавники в горох. У Маши также была панамка с цветком. В море к ним нырнул даже муж звезды.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что в 50 лет Кудрявцева находится в отличной форме. «Как романтично», «Стильная Маша», «Очень здорово! Солнце, море», «Бабушкины панталоны? Зачем», «Нет слов», «Как же прекрасно! Море!», «Какие замечательные кадры», — прокомментировали пост подписчики.

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