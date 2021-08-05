«Сейчас в моде натуральность»: Бузова в силуэтном платье и жакете в полоску пришла на вечеринку

Ольга Бузова в этом году решила изменить свою жизнь. Она покинула шоу «Дом-2», но при этом начала сниматься в новых проектах. Девушка целый месяц провела в Африке. Также телеведущая успела отдохнуть в Греции, где гуляла по Санторини и фотографировалась в Миконосе. Артистка всегда наряжается, поэтому берет много багажа. А вот по возвращению в Москву она сразу отправилась на съемки.

Вечером 4 августа Ольга нашла в себе силы, чтобы посетить два мероприятия. Сначала она выступила на публике, а потом появилась на вечеринке подруги, которая отмечала день рождения. Телеведущая облачилась в черное мини-платье и яркий жакет в полоску. Образ дополнили ультрамодные босоножки и сумочка Bottega Veneta в салатовом цвете. Бузова подчеркнула стройные ноги.

Поклонники восхитились тем, как выглядит отдохнувшая артистка. Многие одарили ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Скажу сразу — образ не сложился. Яркий блейзер с весенне-летней палитрой красок утяжелил драматичный черный цвет. Нужно было выбрать любой цвет из принта клубного пиджака. Получилось бы солнечно и легко. Прическа…. Высокий гладкий хвост сейчас в моде, но очень видна его искусственность, а сейчас в моде натуральность. И украшения. Крупным чертам лица Ольги не подходят такие мелкие украшения. Да и для яркого, летнего, дневного аутфита подошли бы более объемные серьги, которые сочетались бы и с лицом и поддержали объемный хвост. Сумочка и обувь гармонично сочетаются с блейзером, но уже не спасают ситуацию», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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