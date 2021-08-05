«Ох, к народу округлостями»: Волочкова в намокшем купальнике оголила «наливной поплавок»

Анастасия Волочкова не скрывает, что ей нравится роскошь. Балерина не перестает повторять, что много трудится, чтобы жить так, как ей хочется. Она выступает на сцене и дает мастер-классы. Также артистка встречалась с олигархом Сулейманом Керимовым и бизнесменом Игорем Вдовиным. Обрести счастье в личной жизни она пока не смогла. С последним возлюбленным по имени Олег танцовщица рассталась в этом году.

Но Волочкова предпочитает не унывать. Она в одиночестве улетела отдыхать в Грецию, где демонстрирует свой фирменный шпагат, наряжается, а также загорает. Накануне балерина обнажила стройную фигуру на пляже. Тогда многие подписчики ее подвергли критике, так как заметили изъяны фигуры. А теперь Анастасия вальяжно позировала в бассейне, показав упругие бедра в сиреневом мини-бикини.

Балерина не постеснялась показать прелести своей фигуры.

«Ну я поплыла», — написала она.

Поклонники снова принялись обсуждать откровенный кадр. «Что-то стали повторять за Бузовой», «Ну просто нет слов», «Еще один ракурс нашла», «Ох, к народу округлостями», «Намочила свою ракушку», «Запекаете булочки?», «Ой, не могу», «Ножки огонь!», «Теперь вид сзади», — прокомментировали пост подписчики.

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