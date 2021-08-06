Модные цвета на осень 2021 года: мнение стилиста
Видео
Мастер-класс: макияж своими руками к 1 сентября
Видео

Как Курбан Омаров может вернуть часть загородного дома, оформленного на мать Бородиной

Адвокат считает, что шансы на успех у бизнесмена крайне незавидные, но они есть.

Как Курбан Омаров может вернуть часть загородного дома, оформленного на мать Бородиной
Адвокат Жанна Маргулис оценила шансы Омарова вернуть загородный дом, оформленный на мать Бородиной. Фото: Global look press

Ксения Бородина и Курбан Омаров скоро перестанут быть мужем и женой. Машина бракоразводного процесса запущена, и еще через несколько заседаний вопрос по расторжению брака решится. Куда сложнее будет решить имущественные споры, если они все таки возникнут у пока еще супругов.

Пока Ксения и Курбан не предъявляют друг к другу никаких претензий. Более того, бизнесмен даже как-то вскользь обмолвился, что не собирается ничего делить — все останется Ксюше и дочке Теоне. Да и Марусю, дочь телеведущей от первого брака , он очень любит и будет бороться только за то,  чтобы ему в будущем разрешили участвовать в судьбе детей.

Но говорить можно все что угодно, особенно если дело еще пока не дошло до реального раздела имущества. Оно не дошло, но кое-какие подробности уже всплыли. Например, оказалось, что загородный дом, который супруги купили в 2015 году за 18 млн рублей, недавно был переписан на мать Бородиной.

18 миллионов рублей — это цена, за которую пара приобрела дом, а после в коттедже был сделан шикарный дизайнерский ремонт с мраморными полами и другими изысками.

Ксения Бородина и Курбан Омаров
Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: instagram.com/borodylia/

Teleprogramma.pro узнала, каковы шансы Курбана Омарова получить свою часть в данной недвижимости. И есть ли они вообще. Помочь разобраться в этом вопросе нам согласилась адвокат Жанна Маргулис.

Она отметила, что ситуация щекотливая и доказать что-либо будет не так просто.

«У Курбана Омарова есть только один шанс получить часть нажитого в браке имущества: если оно действительно было нажито в браке, то есть куплено за счет общих доходов супругов. А это значит, что в приобретении недвижимости участвовали непосредственно и Курбан, и Ксения. В данной ситуации не имеет значения, кто из супругов зарабатывал деньги. Имеет значение лишь то, куда эти деньги расходовались. А это можно увидеть по банковским выпискам.

Как пример, даже если один из супругов не работает, но осуществляет уход за ребенком. В таком случае он имеет право на получение доли в совместно нажитом имуществе.

На моей практике доказать, что данное имущество принадлежит именно супругам и денежные средства были потрачены из семейного имущества в судах, мало кому удавалось», — пояснила адвокат.

То есть шансы бизнесмена очень малы, к тому же адвокаты Ксении могут постараться убедить суд, что доходы телеведущей позволяют оказывать матери такую дорогостоящую помощь. Тогда про загородное имущество Омарову вовсе придется забыть.

Смотрите также

Тэги

Жанна МаргулисимуществоКсения БородинаКурбан ОмаровМоскваРазводсуд