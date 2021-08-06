Как Курбан Омаров может вернуть часть загородного дома, оформленного на мать Бородиной

Адвокат считает, что шансы на успех у бизнесмена крайне незавидные, но они есть.

Ксения Бородина и Курбан Омаров скоро перестанут быть мужем и женой. Машина бракоразводного процесса запущена, и еще через несколько заседаний вопрос по расторжению брака решится. Куда сложнее будет решить имущественные споры, если они все таки возникнут у пока еще супругов.

Пока Ксения и Курбан не предъявляют друг к другу никаких претензий. Более того, бизнесмен даже как-то вскользь обмолвился, что не собирается ничего делить — все останется Ксюше и дочке Теоне. Да и Марусю, дочь телеведущей от первого брака , он очень любит и будет бороться только за то, чтобы ему в будущем разрешили участвовать в судьбе детей.

Но говорить можно все что угодно, особенно если дело еще пока не дошло до реального раздела имущества. Оно не дошло, но кое-какие подробности уже всплыли. Например, оказалось, что загородный дом, который супруги купили в 2015 году за 18 млн рублей, недавно был переписан на мать Бородиной.

18 миллионов рублей — это цена, за которую пара приобрела дом, а после в коттедже был сделан шикарный дизайнерский ремонт с мраморными полами и другими изысками.

Teleprogramma.pro узнала, каковы шансы Курбана Омарова получить свою часть в данной недвижимости. И есть ли они вообще. Помочь разобраться в этом вопросе нам согласилась адвокат Жанна Маргулис.

Она отметила, что ситуация щекотливая и доказать что-либо будет не так просто.

«У Курбана Омарова есть только один шанс получить часть нажитого в браке имущества: если оно действительно было нажито в браке, то есть куплено за счет общих доходов супругов. А это значит, что в приобретении недвижимости участвовали непосредственно и Курбан, и Ксения. В данной ситуации не имеет значения, кто из супругов зарабатывал деньги. Имеет значение лишь то, куда эти деньги расходовались. А это можно увидеть по банковским выпискам. Как пример, даже если один из супругов не работает, но осуществляет уход за ребенком. В таком случае он имеет право на получение доли в совместно нажитом имуществе. На моей практике доказать, что данное имущество принадлежит именно супругам и денежные средства были потрачены из семейного имущества в судах, мало кому удавалось», — пояснила адвокат.

То есть шансы бизнесмена очень малы, к тому же адвокаты Ксении могут постараться убедить суд, что доходы телеведущей позволяют оказывать матери такую дорогостоящую помощь. Тогда про загородное имущество Омарову вовсе придется забыть.

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