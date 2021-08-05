«Мое все»: Виктория Лопырева показала подросшего красавчика-сына от Игоря Булатова

Модель Виктория Лопырева, которая несколько лет назад была послом чемпионата мира по футболу в России 2018 года, в Instagram опубликовала снимок своего сына Марка Лионеля. Наследника она родила в феврале 2019 года от бизнесмена Игоря Булатова. Надо сказать, что сын звезды заметно подрос за последнее время и стал настоящим красавчиком.

«Мое все», — кратко подписала снимок Виктория Лопырева.

«Какой красивый у вас сынок получился», «Мне кажется, что ваш сын на папу похож», «Настоящее счастье — быть мамой такого красивого малыша», «Самые красивые. Вы просто невероятные», «Очень симпатичный у вас сын. Можем пожелать вам только счастья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сын у Лопыревой и Булатова появился на свет в одной из элитных клиник США. Кстати, супруг звезды несколько месяцев назад получил видный пост. Он стал первым заместителем председателя правительства Республики Коми.

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