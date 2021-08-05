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С фирменной улыбкой на лице: в Сети появилось фото Аллы Пугачевой за рулем автомобиля

Примадонна на кадре очень довольна собой и буквально светится от счастья.

С фирменной улыбкой на лице: в Сети появилось фото Аллы Пугачевой за рулем автомобиля
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой в Instagram появилась фотография яркой исполнительницы, на которой она сидит за рулем автомобиля. Снимок сам по себе очень редкий. Примадонна уже много лет за руль не садится.

«Удивительно хороша наша Алла на этом фото», «Аллочка за рулем машины. Это очень красиво и стильно», «Наслаждаемся вашим творческом. Спасибо, что вы есть», «Алла Борисовна, как всегда хороша и прекрасна», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алла Пугачева сейчас живет в деревне Грязь со своей семьей — пятым мужем юмористом и телеведущим Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой. В свет она выходит очень редко. Как правило, только к своим друзьям на праздники.

Ранее Алла Пугачева отмечала в беседах с журналистами, что сейчас для нее на первом месте семья. С родными людьми она старается проводить, как можно больше свободного времени.

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