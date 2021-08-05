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Елизавета Туктамышева показала свою высокую сестру, которая младшее ее на семь лет

Евгения также увлекалась фигурным катанием, но затем переключилась на бальные танцы.

Елизавета Туктамышева показала свою высокую сестру, которая младшее ее на семь лет
Елизавета Туктамышева. Фото: Globallookpress.com

Чемпионка мира по фигурному катанию 24-летняя Елизавета Туктамышева в Instagram поделилась снимком со своей родной сестрой Евгенией, которая на семь лет ее младше. При этом родственница на целую голову выше фигуристки.

«Симпл димпл маленький красивый, а попит — большой и милый».

Елизавета Туктамышева

«Лиза, ты такая маленькая на фоне своей высокой сестры», «Какая у вас красивая сестра. Хотя вы обе очень классные», «Это сестра? Ничего себе какого вы разного с ней роста», «Ничего себе Женечка вымахала. Кто бы мог подумать», «Какие все-таки вы с сестренкой чудесные барышни. Просто какие-то красавицы с картинки», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сестре Елизаветы Туктамышевой всего 17 лет. Она на семь лет младше своей звездной родственницы. Когда-то Евгения также увлекалась фигурным катанием, однако бросила этот вид спорта, переключившись на бальные танцы.

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