Елизавета Туктамышева показала свою высокую сестру, которая младшее ее на семь лет

Чемпионка мира по фигурному катанию 24-летняя Елизавета Туктамышева в Instagram поделилась снимком со своей родной сестрой Евгенией, которая на семь лет ее младше. При этом родственница на целую голову выше фигуристки.

«Симпл димпл маленький красивый, а попит — большой и милый». Елизавета Туктамышева

«Лиза, ты такая маленькая на фоне своей высокой сестры», «Какая у вас красивая сестра. Хотя вы обе очень классные», «Это сестра? Ничего себе какого вы разного с ней роста», «Ничего себе Женечка вымахала. Кто бы мог подумать», «Какие все-таки вы с сестренкой чудесные барышни. Просто какие-то красавицы с картинки», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме «Божественно!»: Туктамышева очаровала фанатов новой дорожкой шагов во время репетиции Отрывок номера фигуристка обнародовала в личном блоге.

Напомним, что сестре Елизаветы Туктамышевой всего 17 лет. Она на семь лет младше своей звездной родственницы. Когда-то Евгения также увлекалась фигурным катанием, однако бросила этот вид спорта, переключившись на бальные танцы.

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