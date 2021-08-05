Фотограф Пугачевой запечатлел Примадонну с Киркоровым во время их свадебного путешествия

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой, Роман Родин, в Instagram разместил уникальный кадр. На снимке можно увидеть примадонну отечественной эстрады вместе с ее четвертым мужем, поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым, а также отцом исполнителя, Бедросом.

«Всем привет! Продолжим вспоминать далекие девяностые. Этот кадр я снял во время свадебного путешествия в Болгарию. Дело было в Софии, куда мы заехали на конкурс «Золотой Орфей».

Роман Родин

«Очень ждем еще фотографий с того путешествия», «Роман, ваш архив вызывает только восхищение», «Это же 1994 год. Алла и Филипп. Интересно, а Максим Галкин не ревнует, когда вы выкладываете такие фотографии?» — стали интересоваться пользователи.

больше по теме Пугачева с пальмой из волос на голове и с блестящим колье на шее изящно позировала в усадьбе Примадонна запечатлелась в ретроавтомобиле, который подарил ей муж Максим Галкин.

Напомним, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров были вместе с 1994 по 2005 год. При этом в последние годы брака они уже не жили вместе. В жизни Примадонны появился молодой фаворит — телеведущий и юморист Максим Галкин. Впоследствии он стал ее пятым мужем.

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