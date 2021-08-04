Прогулки под дождем: Нетребко отметилась в нежно-розовых брюках кюлотах и модных мюлях

Анна Нетребко не скрывает, что любит путешествовать. В 49 лет она может похвастаться неиссякаемой энергией. Сама певица рассказывала, что иногда проводит время дома, но ей не хочется тратить время в пустую. Лишь во время пандемии она не покидала свою квартиру в Вене. Потом артистка нашла возможность приезжать в Россию, а теперь возобновила гастроли. Она уже побывала в Испании и Грецию, а на днях оказалась в Италии.

В перерывах между концертами у Анны появились свободное время. Она вместе с сестрой посетила Венецию, где гуляла в платье-бюстье. А накануне артистка оказалась в Форте-деи-Марми. Там она не только выступила с мужем Юсифом Эйвазовым, но и повеселилась на вилле Андреа Бочелли. После таких насыщенных вечеров Нетребко устроила семейный выходной. Она провела деть с супругом и сыном Тьяго.

Они попали под дождь, но это никому не испортило настроения. Анна облачилась в нежно-розовый костюм с блузкой оверсайз и брюками кюлотами. Образ дополнили мюли и сумочка в тон. Добавим, что такие укороченные широкие брюки в моде давно. Мария Шарапова, Татьяна Навка и другие звезды носят такой фасон. Оперная дива выбрала и актуальную обувь. Она позировала с мужем и сыном, которые были в шортах.

Красочное фото восхитило поклонников. Наряд подчеркнул тонкие щиколотки звезды. Многие также удивились, что у супругов нашлось три одинаковых зонта. «Какие стильные», «Как круто выглядит, когда с зонтиками», «Вот она — счастливая семья», «Анна, вот это розовое видение», — прокомментировали кадр подписчики.

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