Вечер в ресторане: Бородина вслед за Бузовой облачилась в платье с рукавами-фонариками

Телеведущая вернулась в Москву после отпуска. Очередной вечер она снова решила провести вне дома.

Ксения Бородина ведет шоу «Дом-2» с самого основания проекта. Она не скрывает, что хорошо разбирается в людях. Более того, телеведущая долго была примером счастливой жены и мамы. Шесть лет она прожила с Курбаном Омаровым. Они воспитывали вместе дочку Теону, а также наследницу звезды Марусю от первого брака. Но в этом году супруги объявили о том, что разводятся.

По словам Ксении, младшая дочка переживает из-за случившегося. А сама ведущая решила не грустить. Она наоборот заверила, что теперь будет чаще выходить в свет. После отпуска в Турции телеведущая уже вернулась на работу. Однако 4 августа она вечер провела вне дома. Еще в машине Бородина запечатлелась в мини-платье голубого оттенка с рукавами-фонариками. Наряд с высокой талией подчеркнул ее хрупкую фигуру.

К слову, платья в кукольном стиле в моде. Накануне Ольга Бузова отметилась в наряде такого же фасона. Также у Агаты Муцениеце есть такие платья.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Ксения получила много комплиментов. «Вы же домашняя девушка, всегда говорили, а теперь гуляете», «Платье очень нежное», «Такая красивая», «Постройнели, похорошели», «У вас удивительный вкус», «Платье чудесное», «Люблю, когда вы поете за рулем», «Опять в ресторан, вы прям отрываетесь», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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