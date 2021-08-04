«Бывают же идеальные»: невестка Орбакайте в ультракоротком платье-сорочке засветила изящный бюст

Никита Пресняков уже четыре года счастлив в браке с Аленой Красновой. Раньше девушка была его соседкой по даче. А после возвращения сына Кристины Орбакайте из Нью-Йорка, у него завязались отношения с хрупкой блондинкой. Примечательно, что Никита не любит публичность и редко дает интервью. При этом он строит карьеру музыканта и собирается принять участие в мюзикле.

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Недавно Алена и Никита устроили себе романтичный вечер в загородном комплекте. Теперь они собрались в отпуск. 4 августа невестка Орбакайте целый день провела в делах. Она также заглянула в ателье, чтобы забрать свое платье. Пикантными кадрами из примерочной жена Преснякова поделилась в соцсети. Она позировала в белых сапогах и розовом платье-сорочке, которое сделала очень коротким.

Примечательно, что Красно засветила свой бюст в лифчике. Наряд буквально висел на ее хрупкой фигуре.

«Пришла ушивать платье! Оно было полностью в пол», — пояснила она.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит жена Никиты. Многие одарили девушку комплиментами. «Красивая такая, Боже мой», «Бывают же идеальные», «Платье прям висит, худышка», «Лиф тут не нужен», «Какие кадры, вы удивляете», «Красивая очень, а платье вам идет», «Такой стиль, как мультяшка», «Аленка, эти ноги прекрасны», — прокомментировали кадры подписчики.

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