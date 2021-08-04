«Икры свисают»: Волочкова в лимонном бикини ужаснула поклонников фигурой на пляже

Анастасия Волочкова в свое время выступала в Большом театре. Теперь она уже предпочитает создавать свои постановки и давать мастер-классы. Артистка не скрывает, что ей нравится жить в роскоши. Она не раз встречалась с влиятельными мужчинами, но так и не обрела счастье в личной жизни. Однако уже давно танцовщица живет в Роскошном особняке и ездит отдыхать на элитные курорты.

Этим летом Волочкова предпочла провести отпуск в Греции. Впервые за несколько лет она отдыхает одна, без мужчины. Обычно балерина часто публикует снимки, на которых предстает в полуобнаженном виде. Поклонники не раз ее за это критиковали. Однако артистка предпочитает хвастаться тем, как выглядит 45 лет, а также своей растяжкой. Накануне она решила блеснуть шпагатом. А теперь поделилась новым пляжным фото.

Анастасия позировала на гальке в лимонном мини-бикини. Она показала роскошный бюст и стройные ноги. Балерина успела загореть за время отпуска.

«Мой прекрасный Греческий отдых. Я очень люблю море и солнце. Мне так тут хорошо! И вам всем я желаю добра и радости», — написала она.

Однако некоторые поклонники снова подвергли ее критике. Многим показалось, что Волочкова выглядит слишком худой. «А почему у вас всегда такие странные позы на фото?», «Что случилось с телом?», «Ну прям вобла сушеная», «Икры свисают», «Тончайшие щиколотки», «Отстаньте от нее, роскошный вид», «Одни и те же комментарии. Не обращайте внимание. Шикарная фигура», — стали комментировать пост подписчики.

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