«Прощай, любимая моя героиня»: Анна Кошмал навсегда рассталась с ролью Жени Ковалевой из «Сватов»

Актриса Анна Кошмал, которая получила огромную известность по роли Жени Ковалевой в сериале «Сваты», в Instagram опубликовала милый кадр. На фото она запечатлена в роли своей героини из «Сватов».

«Прощай, любимая актриса», — подписала кадр Анна Кошмал.

«С этим сериалом связана моя киевская история жизни. И нет для меня более трогательной истории, чем эта», «Сваты — лучшее, что есть сейчас на экране», «Роль Жени Ковалевой, безусловно, ваша лучшая роль», «Тоска какая на душе появилась. Мы же выучили все сезоны», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что седьмые «Сваты», как во всяком случае уверяют все актеры картины, станут последними. Снимать продолжение главный режиссер Андрей Яковлев не планирует. На экраны сериал должен выйти, по предварительным данным, в конце осени. Съемки ленты были закончены несколько недель назад в Грузии. До этого сериал снимали в Белоруссии.

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