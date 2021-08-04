«Медали, конечно, здорово, но это любовь»: Жулин разместил редкий снимок дочки от Навки

Старшая наследница фигуриста и тренера появилась на свет в 2000 году.

Фигурист и тренер Александр Жулин в Instagram разместил редкое фото своей старшей дочери Александры от олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Наследница, которая появилась на свет в 2000 году, выросла настоящей красавицей, от которой, безусловно, сложно оторвать взгляд.

«Медали, конечно, здорово, но это любовь». Александр Жулин

«Красавица! На вас похожа!» «Папа, конечно, может думать, что дочь похожа на него. Но она все-таки копия мамы», «Это самая важная и главная медаль в жизни мужчины», «Очень славная у вас дочка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что после расставания с Татьяной Навкой Александр Жулин обрел счастье с молодой фигуристкой Натальей Михайловой. Вместе они уже десять лет — с 2011 года. У звездной пары подрастают две дочери. Екатерина появилась на свет в 2013 году, а Елена — в 2020-м.

Заметим, что третья жена Александра Жулина младше его на 23 года, что, впрочем, не помешало им создать счастливую и крепкую семью.

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