«Шикарный образ»: Брежнева в тонком халате прикрыла точеные формы на острове Крит

Певица устроила дефиле у виллы, похваставшись летним аутфтом. Поклонники пришли в восторг от ее стиля.

Вера Брежнева уже давно счастлива в браке с Константином Меладзе. Влюбленные долгое время скрывали свой роман. Даже свадьбу они сыграли тайно в Италии. Примечательно, что даже спустя много лет они редко выходят в свет вместе. Однако этим летом певица делилась кадрами с итальянского курорта, где у нее есть дом. Она также путешествовала вместе с мужем. Они посетили Венецию, а недавно оказались в Греции.

Три дня Вера провела на острове Крит. Она призналась, что осталась в восторге от отдыха. Накануне певица запечатлелась в купальнике. А теперь артистка показала свой курортный образ. Она продефилировала возле бассейна. Жена Меладзе облачилась в белоснежный купальник и халат-кимоно. Наряд дополнили вьетнамки и плетеная черная сумка. Брежнева прикрыла точеные формы, но засветила плоский живот и тонкие щиколотки.

«Каждое утро в Греции мы вставали в 7 утра, чтобы застать нежное солнце и свежее море. Я надевала свой халат и шла на встречу с прекрасным. Сегодня финальное утро — не исключение», — поделилась звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «А я все гляжу, глаз не отвожу», «Шикарный образ», «Солидно смотритесь», «Какая женственная», «Люблю и уважаю ее. Какая красивая, нежная… все-все нравится. Прекрасного отдыха!», «Ох, Верка, какая же ты красавица», «Шикарная блондинка!», «Животик идеальный», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: