Соболев из Comedy Club показал фото подросших дочек и поделился рецептом «супчика дня»

Шоумен из Comedy Club Илья Соболев в Instagram разместил редкий снимок своих заметно подросших за последнее время дочек. На кадре он стоит с поварешкой, а его наследницы улыбаются и буквально светятся от счастья.

«Инстаграм, ты этого от меня хочешь? Супчик дня сегодня: курочка, вода, морковка, картошечка, жареный лук, соль. Кто на ПП без жареного лука». Илья Соболев

«Вы словно семья с рекламы майонеза», «Наконец-то у Соболя в Instagram нормальный контент пошел», «Как мило. Ты настоящий домохозяин. Наверняка у тебя дома телевизор настроен на канал «Домашний», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее Илья Соболев неоднократно жаловался, что его снимки удаляет администрация Instagram. Причем без объяснения причин.

Напомним, что у Ильи Соболева в семье подрастают две дочки — София и Ева. Его женой является Наталья Пахомова. Она по образованию юрист. Супруга занимается куплей и продажей жилья за границей.

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