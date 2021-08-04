«Мне очень нравится»: Собчак в костюме малинового цвета предстала у своего нового особняка

Ксения Собчак не так давно похвасталась тем, что входит в список «Самых успешных деятелей шоубизнеса» Forbes. Ее доход в год насчитывает около 4,7 млн долларов. Однако она продолжает работать, ведет разные передачи и порой становится ведущей праздничных мероприятий. Этим летом она отдохнула в Италии и Франции со своим сыном Платоном. А теперь вернулась в Москву, чтобы начать не только подготовку к новым проектам, но и продолжить ремонт в новом доме.

Уже несколько лет Ксения с нуля строит современный особняк для себя и мужа Константина Богомолова. Этим летом она стала активно закупать мебель для комнат. А теперь телеведущая похвасталась навесом, который сделала над террасой на улице. Собчак предстала в льняном костюме с жакетом оверсайз. Наряд малинового цвета дополнили белые кроссовки. Она показала фасад своего дома и место, где потом будет отдыхать после бани.

«Это называется пергола. Посмотрите, какая она красивая с огонечками. Здесь будет такая зона после бани. В общем, мне очень нравится. Более того, это супер надежная конструкция. Ее можно вообще не поднимать. Ничего ей не страшно, никакие нагрузки. Иногда счистили и поехали дальше. Я супер довольная! Поехали дальше», — поделилась звезда.

Поклонники отметили, что Ксении идет яркий образ. Многие также посчитали, что у нее получился большой дом. «Вы стали очень эффектной», «Одним словом — привлекательная богиня», «Какая вы красивая», «Ксюша, хорошеете с каждым днем», «Как у вас там хорошо будет», «Уже видно, что место чудесное», «Круто, когда дом новый и современный», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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