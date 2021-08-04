Невестка Орбакайте в коротком платье с пайетками-чешуйками обнажила рельефные бедра

Никита Пресняков недавно отметил годовщину со дня свадьбы. Он уже четыре года счастлив в браке с Аленой Красновой. Она была его соседкой по даче, но потом у них зародились чувства друг к другу. Выбор молодого артиста одобрила его мама Кристина Орбакайте, а также бабушка Алла Пугачева. Порой они приходят в гости в замок Примадонны и проводят время с двойняшками Лизой и Гарри.

В последнее время Алена часто ездила на фотосессии. Она также отметилась на нескольких вечеринках вместе с мужем. А теперь пара собралась в отпуск. 4 августа невестка Орбакайте решила закончить все дела. При этом она опубликовала пикантное фото, чем взбудоражила своих подписчиков. Жена Преснякова позировала в коротком платье с пайетками-чешуйками. Наряд оголил ее рельефные и загорелые бедра.

«Уже завтра будем греть „персик“ на пляже. Сегодня будет адский денек в беготне, я как обычно дотянула все до последнего момента и теперь не знаю, как все успеть, всему виной сериал „Великолепный век“. Как думаете, куда намылились?» — написала она.

Поклонники не только стали гадать, где пара отдохнет этим летом. Многие восхитились фигурой Красновой. Она получила множество комплиментов. «Miami beach! Ну или, надеюсь, ко мне ха-ха-ха», «Будем завтра обмениваться фотками с пляжа, тоже улетаю», «Какая фигурка, просто кукла», «Какая рыбка, явно приносит удачу», «Ваши ноги уже загорелые», «А Никита одобрил?», «Остается завидовать», — прокомментировали пост подписчики.

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