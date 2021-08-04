«Теплое семейное фото»: Ольга Рапунцель показала кадр красавицы-мамы с внучкой на руках

Как отметила бывшая звезда «Дома-2», этот снимок для нее особенный.

Экс-звезда проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель в Instagram разместила редкое фото, на котором можно увидеть ее маму. Родительница держит на руках одну из своих внучек.

«Теплое семейное фото. Это фото для меня особенное, потому что оно редкое. Мы не часто делаем фото с мамой. Я так счастлива, когда вижусь с мамой, у нее все хорошо и у меня на душе хорошо». Ольга Рапунцель

По словам Ольги Рапунцель, она все время скучает по своей родительнице. Порой ей хочется стать маленькой девочкой и снова прижаться к своей маме. Как заметила Ольга Рапунцель, они в семье нашли в себе силы с честью пережить трудности, преодолеть все преграды, которые, как заметила, далеко не каждому по плечу. Бывшая звезда «Дома-2» подчеркнула, что только вера в собственные силы поможет добиться задуманного.

Напомним, что у Ольги Рапунцель есть сестра Алена. Она также в свое время была на видных ролях в «Доме-2». Недавно стало известно, что Алена Рапунцель беременна.

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