«Снимается кино»: Петренко запечатлел молодую жену Бродскую недалеко от Баренцево моря в телогрейке

Вместе с актрисой он находится на съемках в Мурманске.

Актер Игорь Петренко в Instagram разместил несколько снимков своей молодой жены — актрисы Кристины Бродской. На кадрах она запечатлена недалеко от Баренцева моря, в Мурманске. Актриса вместе с мужем снимается в одной картине. На Бродской можно увидеть телогрейку. Судя по всему, на съемках достаточно прохладно.

«Снимается кино. Баренцево море. Мурманск». Игорь Петренко

«Кристина у вас, конечно, неземная красавица», «Благородство и красота в одном лице», «Кристина очень гармонична смотрится на этом природном пейзаже», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Кристине Бродской 30 лет. Она третья жена Игоря Петренко. Пара вместе с 2016 года. При этом у них уже на свет появилось три дочери — София-Каролина, Мария и Ева.

Ранее Игорь Петренко был женат на актрисе Екатерине Климовой. От нее у актера два сына — Матвей и Корней. Игорь Петренко поддерживает отношения с наследниками, которые частые гости в его доме.

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