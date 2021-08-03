«Ну это слишком»: Волочкова в трусиках-ниточках оголила зону бикини в вертикальном шпагате

Балерина снова смогла удивить поклонников. На этот раз ее эротическое фото вызвало шквал негодования у фанатов.

Анастасия Волочкова в свое время выступала в Большом театре. Теперь она знаменита не только своими выступлениями, но и умением оказываться в центре скандалов. Балерина не раз оголялась на пляже, чем привлекала к себе внимание. Однако больше года танцовщица встречалась с таинственным мужчиной по имени Олег. Они вместе жили и ездили отдыхать на Мальдивы. Даже тогда звезда не переставала хвастаться фирменными шпагатами.

Но с женихом Волочкова недавно рассталась. Это не первая ее неудача в любви, поэтому пережила она ее спокойно. Более того, случившееся не помешало балерине отправится отдыхать в Грецию. Вот уже несколько дней она публикует пикантные кадры с побережья. Блондинка взяла с собой множество купальников. Она показывала, как плавает в бассейне, и хвасталась точеной талией.

Теперь Анастасия сделала шпагат прямо на пляже. Балерина в алом купальнике задрала ногу к солнцу. При этом она оголила зону бикини.

«Поддерживаю растяжку», — отметила звезда.

Поклонники были взбудоражены увиденным. Многие подвергли ее критике за столь эротичный кадр. «Уровень пройден! Ждем чего-то необычного», «На отдыхе выглядите идеально», «И пирожок убежал загорать», «Стыдно должно быть», «Ну это слишком», «Ой, ужасно. И жутко не красиво. Одни нитки!», «Вываливается же все», «Эх, хороша», — прокомментировали пост подписчики.

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