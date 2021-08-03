«Видно мокрый орех»: Глюкоза в черном купальнике грациозно оседлала доску для серфинга

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, уже давно выступает на сцене. Благодаря своей внешности, она запомнилась поклонникам, когда еще снималась в «Ералаше». Теперь девушка уже снимается в кино с Александром Реввой. При этом она продолжает развиваться как певица. В 35 лет блондинка может похвастаться моложавым видом, а также фигурой не хуже, чем у моделей.

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Уже длительное время Глюкоза состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым и растит дочек: Лидию и Веру. Но это не мешает ей красоваться на красных дорожках в откровенных платьях и делится откровенными кадрами. Вот уже несколько недель артистка отдыхает в Испании. Она делилась кадрами, на которых позировала в розовом платье. А теперь певица запечатлелась в море, оседлав доску для серфинга.

Глюкоза предстала в черном мини-бикини. Она уже искупалась, поэтому ее волосы намокли, а на теле блестели капли воды. Певица выпятила свою пятую точку, показав изящные формы.

«Люблю ловить правильную волну», — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой молодой мамы. Многие осыпали ее комплиментами. «Идеальная, красотка наша», «Мокрый орех», «Стринги трещат», «Доска на доске», «Родинка прям в складке», «Мокрая Наташа, вот это подарок», «Хочется на море, глядя на вас», — прокомментировали пост подписчики.

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