Джордж Клуни помог своим соседям во время наводнения в Италии

Джордж Клуни спасает людей не только в кино, но и в реальной жизни. В конце июля 60-летний актер вместе с семьей отдыхал в своей вилле в Италии, расположенном возле живописного озера Комо, когда на этот регион вдруг обрушился сильный трехдневный ливень. Непогода спровоцировала оползни и наводнение, вода сметала с улиц машины и деревья. Помощь спасателей потребовалась 60 местным жителям. Каково же было их удивление, когда к ним на выручку вместе со специалистами пришел и голливудский актер.

Как пишет издание The Independent, 28 июля Клуни был замечен помогающим убирать мусор в селе Лальо. После он встретился с местным мэром и предпринимателями, чтобы выразить им свою поддержку.

«Мы были в Черноббьо, и там все очень плохо. Но здесь, в Лальо, все намного хуже. Они думают, что потребуются годы и миллионы долларов, чтобы все это починить. Но этот город был здесь всегда, и он останется здесь, он станет сильнее и еще лучше, это очень крепкий город», — сказал Джордж итальянским СМИ.

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Кстати, четыре дома рядом с виллой Клуни были разрушены, а имущество актера не пострадало.

Этот объект недвижимости 18-го века артист купил в 2002 году за 10 миллионов фунтов стерлингов. В нем 25 комнат, а также театр под открытым небом, бассейн и гараж.

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