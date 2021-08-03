«Ультрамодная леди»: Лопырева в джинсовой мини-юбке и вьетнамках на завязках показала загорелые формы

Виктория Лопырева всегда стремилась много путешествовать. А после того, как она завоевала титул «Мисс Россия», частью ее работы стали поездки. И теперь, спустя много лет, телеведущая продолжает ездить в разные страны. Она уже стал женой Игоря Булатова и родила сына Марка Лео. Обычно Лопырева берет с собой малыша даже в дальние поездки, но на этот раз она поехала в Турцию только с друзьями, чтобы отпраздновать день рождения.

Сначала Виктория устроила вечеринку на пляже для родных и друзей. А потом продолжила отдыхать и веселиться с самыми близкими. Накануне модель устроила танцы без бюстгальтера. А теперь она начала свое утро с прогулки по пляжу. Блондинка предстала в джинсовой мини-юбке с рваным краем и кроп-топе цвета сирени. Ее образ дополнили яркие салатовые вьетнамки на завязках. Такая обувь стала трендом в этом сезоне.

Лопырева покрасовалась под струйками воды в уличном душе. Она засветила загорелые ноги и точеную талию. Поклонники осыпали ее комплиментами.

«Вика, вы просто богиня», «Ультрамодная леди», «По-летнему стильно», «Вы такая красавица», «Любимая, красивая, шикарная, счастливая», «Какие-то сногсшибательные босоножки! Пойду смотреть», «Классные летний образ! Обожаю джинсовые юбочки», — прокомментировали пост подписчики.

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