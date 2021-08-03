Отец Децла назвал условия примирения с внуком

Отец покойного рэпера Децла, продюсер Александр Толмацкий, прокомментировал Teleprogramma.pro скандальное интервью своего внука Тони, который недавно начал собственную музыкальную карьеру. 16-летний юноша рассказал журналистам, что знаменитый дед не помогает ему материально, а бабушка ведет себя крайне странно. После этих откровений старшие родственники отказались общаться в внуком, заявив, что почти все в его интервью является ложью.
Мы спросили у Александра Толмацкого, пытался ли он наладить общение с наследником Децла. Мужчина ответил, что после таких высказывай юного Тони, не он, а именно внук должен делать первые шаги к примирению.
«Если он хочет нормализовать отношения, то пусть думает, как это сделать, извиняется перед бабушкой. Для начала нужно принести извинения за все те гадости, которые он наговорил, за вранье свое», — подчеркнул Толмацкий.
Продюсер отметил, что его внук даже не носит фамилию отца, но при этом взял себе схожий псевдоним Juzeppe Junior (у Децла был второй псевдоним Джузеппе Жестко) и устраивает хайп на своем происхождении.
«Второе — нужно чаще вспоминать день рождения отца. И хотя бы раз побывать на кладбище. Ему уже 16 лет. Уважая и любя отца, нужно как минимум туда съездить. Это называется — почтить память», — добавил Толмацкий.
Продюсер отметил, что Тони и его мать Юлия Киселева живут в квартире, купленной и принадлежащей родителям Децла, однако во время попыток общения они хамили старшим родственникам, а публике рассказывали, что их выгнали с жилплощади. Александр Яковлевич говорит, что его внук регулярно получает причитающиеся ему деньги, а основное наследство знаменитого отца достанется ему по достижению совершеннолетия.