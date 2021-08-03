Отец Децла назвал условия примирения с внуком

Александр Толмацкий не хочет общаться с юным Тони, после того как тот дал интервью музыкальному каналу.

Отец покойного рэпера Децла, продюсер Александр Толмацкий, прокомментировал Teleprogramma.pro скандальное интервью своего внука Тони, который недавно начал собственную музыкальную карьеру. 16-летний юноша рассказал журналистам, что знаменитый дед не помогает ему материально, а бабушка ведет себя крайне странно. После этих откровений старшие родственники отказались общаться в внуком, заявив, что почти все в его интервью является ложью.

Мы спросили у Александра Толмацкого, пытался ли он наладить общение с наследником Децла. Мужчина ответил, что после таких высказывай юного Тони, не он, а именно внук должен делать первые шаги к примирению.

«Если он хочет нормализовать отношения, то пусть думает, как это сделать, извиняется перед бабушкой. Для начала нужно принести извинения за все те гадости, которые он наговорил, за вранье свое», — подчеркнул Толмацкий.

Продюсер отметил, что его внук даже не носит фамилию отца, но при этом взял себе схожий псевдоним Juzeppe Junior (у Децла был второй псевдоним Джузеппе Жестко) и устраивает хайп на своем происхождении.

«Второе — нужно чаще вспоминать день рождения отца. И хотя бы раз побывать на кладбище. Ему уже 16 лет. Уважая и любя отца, нужно как минимум туда съездить. Это называется — почтить память», — добавил Толмацкий.

Продюсер отметил, что Тони и его мать Юлия Киселева живут в квартире, купленной и принадлежащей родителям Децла, однако во время попыток общения они хамили старшим родственникам, а публике рассказывали, что их выгнали с жилплощади. Александр Яковлевич говорит, что его внук регулярно получает причитающиеся ему деньги, а основное наследство знаменитого отца достанется ему по достижению совершеннолетия.

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