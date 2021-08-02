«Виднеются лисьи носики»: Лопырева без бюстгальтера поманила округлой грудью в белой майке

Виктория Лопырева в последнее время не часто приезжает на родину. После начала пандемии она то отдыхала в Дубае, то в Турции с маленьким сыном Марком Лео. Она успела не только загорать на пляже, но и участвовать в фотосессиях, видеться с друзьями и появляться на светских раутах. Недавно Лопырева приезала в Москву и пробыла в столице несколько недель, а вот свой день рождения она отметила в Турции.

На частном самолете модель добралась до Бодрума. Там состоялась вечеринка, где отметилась Нюша. А после начала лесных пожаров Виктория улетела в Мармарис. Теперь там она продолжает веселиться с друзьями. 2 августа жена Игоря Булатова решила снять пикантное видео. Перед тем, как идти ужинать, она устроила танцы в ванной комнате. Блондинка в белой майке и мини-шортах грациозно двигалась.

Примечательно, что сначала один из друзей прикрывал ее ладонью. Оказалось, что Лопырева предстала без бюстгальтера. Она блеснула округлой грудью.

«Просто хочу напомнить всем взрослым, чтобы не забывали, как быть детьми!» — заявила звезда.

Поклонники были ошарашены таким видом девушки. Многие восхитились ее фигурой, но нашлись и те, кто ее раскритиковал. «Какая ты крутая тут! Вот так просто в белой футболке и с прямыми волосами», «Какая же вы непосредственная и живая. Думаю в этом и есть ваш секрет, что все без ума. Так что тут не только красота!», «Виднеются лисьи носики», «Грудь напряглась», «А муж такое одобрил?», «Просто нереальная», — прокомментировали пост подписчики.

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