«Это так красиво!»: Федорова в юбке макси из розового шифона и жакете позировала в горах

Оксана Федорова не скрывает, что ей нравится путешествовать и посещать разные мероприятия. Она много лет назад лишилась титула «Мисс Вселенная», но некоторые поклонники до сих пор считают ее первой красавицей. В 43 года она может похвастаться стройной фигурой. также Оксана часто участвует в фотосессиях, примеряя платья в пол и стильные костюмы. Это лето она проводит в Сочи с семьей.

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Не так давно Оксана дала концерт. Она отметилась в костюме с брюками палаццо, которые визуально стройнят. А теперь модель выбрала нежный образ для восхождения в гору. Федорова позировала среди облаков в белом жакете с принтом и юбке макси из розового шифона. Блузка в тон и сумка в молочном цвете дополнили женственный лук. Федорова грациозно стояла, демонстрируя наряд.

«На Розе Пик облачно. Это так красиво! Как будто парим в облаках», — отметила она. «Я люблю горы, они наполняют меня силой, энергией, ощущением свободы и легкости. Но, чтобы достичь вершины, нужно медленно и упорно карабкаться вверх. Метафорично, конечно. Но это так. Иногда мне кажется, наши мечты живут в горах и ждут, когда мы за ними придем», — добавила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Оксана. Многие одарили ее комплиментами. «Оксаночка, ты в точку! Нужные слова», «Какой нежный образ», «Вы прям помолодели», «Красота — это вы», «Мне нравится ваша юбка», «Облака прям рядом, завораживает», — прокомментировали пост подписчики.

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