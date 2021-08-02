«Делают силуэт женственным»: Муцениеце в небесно-голубом платье миди подчеркнула щиколотки

Агата Муцениеце знакома многим, так как снималась в сериале «Закрытая школа». Также она почти 10 лет прожила в браке с Павлом Прилучным, но год назад они развелись. Актриса теперь сама заботится о двоих детях, но это не мешает ей следить за собой и сниматься в новых проектах. Поклонники заметили, что молодая мама также стала чаще наряжаться и даже носить мини-платья.

Этим летом Агата пополнила гардероб женственными нарядами. Накануне она похвасталась платьем небесно-голубого цвета. Наряд миди на пуговицах с рукавами-фонариками дополняли белые кроссовки. Актриса станцевала на камеру, показав изящные плечи. Муцениеце подчеркнула не только загар, но и стройные щиколотки. Она только вернулась из поездки в деревню, поэтому поспешила на работу.

Аутфит артистки восхитил ее поклонников. Многие посчитали, что она стала еще стройнее. А вот для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.

«Платье вполне симпатичное. На лето достаточно актуальный фасон, красивая цветовая гамма. Этот голубой цвет Агате очень идет, как раз на контрасте с легким загаром. Легкий оттенок его деликатно подчеркивает. Здесь цветовой гамме ставим плюс. Мне нравится вверх платья, эти оригинальные застежки. Очень интересно смотрится форма с воздушными рукавами. Они тоже делают силуэт очень женственным, романтичным и трогательным. Минус это пояс. Я бы заменила его на тонкий ремешок, так как он дает акцент на талии и дополнительный объем. Там и так есть складочки, поэтому такой пояс излишний. Вполне допустима длина платья до середины щиколотки. С таким платьем носить колготки — не допустимо! Ножки должны быть оголены или это должны быть очень тонкие телесные колготки. Я бы еще заменила белые кроссовки на изысканные мюли с тонким носом, что сейчас актуально. Можно также использовать босоножки, они были бы симпатичны. А вот кроссовки утяжеляют образ и не совсем сочетаются с этим платьем», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.

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