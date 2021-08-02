«Тесемки от трусов торчат»: полуголая Бузова прогулялась по Миконосу, блеснув гром-бедрами

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится удивлять фанатов. Она регулярно придумывает новые способы, как привлечь к себе внимание. В этом году артистка уже проявила себя как актриса, приняв участие в новом спектакле во МХАТе. Также она покинула «Дом-2». Так как у нее появилось свободное время, звезда смогла целый месяц провести на съемках в Африке. А теперь она наслаждается отпуском.

На этот раз Ольга побывала в Афинах, а потом добралась до Санторини. Она мечтала посетить этот остров, поэтому несколько дней наслаждалась видами и купалась в бассейне. А накануне телеведущая прилетела на остров Миконос. Она вновь устроила фотосессию в бикини. Ближе к вечеру Бузова нашла силы, чтобы переодеться, но ее наряд ошарашил поклонников. Она отправилась гулять по городу в лифе с оборками цвета айвори и джинсовых мини-шортах.

Артистка подчеркнула свою загорелую фигуру. Она продемонстрировала округлый бюст и блеснула бедрами. Ольга дошла до побережья, где устроила танцы. Она также кинула камушек в воду. телеведущая грациозно двигалась, виляя бедрами.

Поклонники заметили, что Бузова поправилась. Сама звезда признавалась, что еще месяц назад набрала вес. «Ура, у Оли есть шорты! Они существуют», «Шорты на веревочку уже привязала», «Тесемки от трусов торчат», «Орех не поместился», И в таком виде на улице! Какой срам», Нет, ну гулять по городу полуголой это ту мач«, «Поправилась, бедра прям раздались», «Теперь Оля в теле», — прокомментировали пост подписчики.

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