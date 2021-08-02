Экс-возлюбленная Эмина в розовом лифе и шортах грациозно продефилировала на курорте

Алена Гаврилова приехала в Грецию. Она проводит время в Сардинии, от куда поделилась красочными фото.

Эмин Агаларов является завидным женихом. Он длительное время был в браке с Лейлой Алиевой. Дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева подарила ему сыновей: Али и Микаила. Также они завели приемную дочку Амину, но это их брак не укрепило. После развода артист вскоре женился на Алене Гавриловой. Но этот брак был очень коротким. Вскоре после рождения дочки Афины пара распалась.

Лишь недавно Эмин озвучил причины развода. Он признался, что с ним не так просто жить. Ко всему прочему, бизнесмен ревнив. Алена уже год живет одна. Компанию ей составляют только дети. Она предпочитает изредка выходить в свет. А этим летом бывшая жена Агаларова приехала на курорт. Она поделилась красочными кадрами с острова Сардиния, где недавно побывала Ольга Бузова.

Гаврилова предстала на кадрах в розовом лифе от купальника. Ее лук дополнил комплект с шортами и рубашкой оверсайз в тон. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. Плетеная сумка Prada и шляпка завершили ее образ.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алина. Девушку одарили комплиментами. «Так нельзя! Очень похудела», «Все элегантно, нежно и красиво! Сейчас такое редкость», «Такая нежная, красивая как цветочек», «Алена как же красиво и ты очень красивая», «Как всегда на высоте», «Стройняшка», «Выглядите шикарно», «Аленка расцвела», — прокомментировали пост подписчики.

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