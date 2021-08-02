Вошла во вкус: звезда «Пятидесяти оттенков серого» занялась производством смазки и презервативов

Подписчики звезды фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакоты Джонсон, наверняка, уже заметили, что на странице 31-летней девушки в Instagram время от времени проскакивает реклама интимных товаров. На днях, например, актриса продвигала смазку на основе алоэ и ультратонкие презервативы в инновационной упаковке.

Все дело в том, что в конце 2020 года голливудская звезда решила вложить деньги в сферу сексуального здоровья. Она стала инвестором и креативным директором компании Maude, которая производит товары от интимного мыла и массажного масла до вибраторов, заряжаемых через USB. Бренд, конечно, тоже не прогадал — знали, какую актрису привлечь к работе. После «Пятидесяти оттенков» Дакота стала символом того, что и простые «серые мышки» могут оказаться страстными натурами.

Добавим, что Джонсон также является послом бренда Gucci. Она живет с музыкантом Крисом Мартином без официального брака и детей. Ее следующий фильм — «Доводы рассудка» по роману Джейн Остин — выйдет на Netflix в 2022 году.

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