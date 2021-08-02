«Жасмин Суреновне спасибо за мальчика»: жена Мартиросяна запечатлелась с мамой и свекровью

Жена юмориста Гарика Мартиросяна, Жанна, в Instagram разместила красивый снимок, на котором она запечатлена со своей мамой Любовью Ефремовной и свекровью – Жасмин Суреновной.

«Любимые мамы. Любовь Ефимовне спасибо, что родила хорошую девочку, а Жасмин Суреновне спасибо за замечательного мальчика, который очень нравится хорошей девочке».

Жанна Мартиросян

«Счастья и здоровья вашим мамам, Жанна», «Очень хорошо выглядят обе дамы», «У Гарика Мартиросяна очень колоритная мама», «Симпатичные женщины. Жанны, вы очень похожи на свою маму», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гарик Мартиросян и Жанна Левина, которая по образованию юрист, познакомились на одной из игр КВН в 1997 году. Уже через год они сыграли свадьбу. У пары двое детей. Дочь Жасмин появилась на свет в 2004 году, а сын Даниэль — спустя пять лет. Все свое свободное время Гарик Мартиросян старается проводить с любимыми людьми.

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