«Самый любимый архив с нашей Катусей»: Липницкая запечатлелась с дочкой и мужем

Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях по фигурному катанию Юлия Липницкая в Instagram разместила кадр со своими самыми близкими людьми — мужем, фигуристом Владиславом Тарасенко, и годовалой дочкой Каталиной.

На кадрах Юлия Липницкая буквально светится от счастья. Звезда наслаждается радостями материнства. При этом муж фигуристки не отходит от своих самых родных людей. Он заботится о них.

«Самый любимый архив с нашей Катусей», — подписала она кадр.

Напомним, что Юлия Липницкая родила ребенка Владиславу Тарасенко летом прошлого года. Ранее вместе с мужем они тренировались в группе у Этери Тутберидзе, где у них и вспыхнул бурный роман.

Заметим, что Юлия Липницкая в 2014 году стала самой юной олимпийской чемпионкой по современным правилам. На тот момент ей было всего 15 лет. Свою карьеру она завершила в 2017 году. После Игр в Сочи у Юлии Липницкой больше уже не получилось выйти на прежний уровень.

Смотрите также: